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Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц – The Times

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 08:36
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Наемники ждут команды Кремля, чтобы атаковать
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль подослал в Киев более 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times.

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"Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.

Информация об их планах якобы достигла украинского правительства утром 26 февраля, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

Столичные власти предупредили мирных жителей, что всех, кто будет выходить на улицу в комендантский час, будут рассматривать как агентов Кремля и могут ликвидировать.

По данным издания, вагнеровцы ждут "зеленого света" от Кремля, чтобы атаковать, а в их расстрельный список также входят премьер-министр Денис Шмыгаль, все члены Кабмина, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, которые стали знаковыми фигурами в обороне столицы. Всего в списке насчитывается 23 человека.

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Как отмечает The Times со ссылкой на свои источники, в январе в Украину прибыло от 2000 до 4000 наемников с различными задачами. Некоторых отправили в "ЛДНР", а 400 человек, которым поручили ликвидировать Зеленского, отправились в Киев из Беларуси.

Данная группа якобы отслеживает Зеленского и членов правительства по мобильным телефонам и знает их местонахождение.

Другой источник утверждает, что наемникам приказали притормозить, пока Путин ведет переговоры с Зеленским.

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Зеленский заявлял о готовящемся покушении

Президент Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к украинцам заявил, что РФ хочет устранить его физически.

"Я остаюсь в столице. Моя семья также в Украине. Мои дети также в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права. По имеющейся у нас информации, враг назначил меня как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что есть информация о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага.

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