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"Це політичний труп": у Зеленського висміяли план РФ з Януковичем

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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2 березня, 17:04
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Окупанти зовсім збожеволіли – розраховують, що експрезидент-втікач знову очолить Україну
Подоляк пояснив окупантам, що нехай навіть не мріють про Януковича на Банковій. Колаж "Сьогодні"
Подоляк пояснив окупантам, що нехай навіть не мріють про Януковича на Банковій. Колаж "Сьогодні"

Росія явно недооцінює український народ, маючи намір знову віддати владу експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. У нього тут немає жодного шансу, а його присутність тільки ще більше розлютить українців. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, в історії з "Януковичем, який у Мінську" є важливими кілька аспектів. Перший і ключовий: будь-яка згадка прізвища Янукович, як якась "можливість", вкотре показує нам тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні.

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"Повна відсутність розуміння, що то за країна. Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було – звідси такі вбивчі рішення. З цього ряду – пропагандистські розповіді про "масову зустріч російських танків з квітами". Насправді жодних, навіть одиничних "зустрічей" немає – тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. Також впевненість російських еліт у тому, що у нас вулицями марширують стотисячні армії націоналістів. Загалом, взагалі нічого не розуміють в Україні", – сказав Подоляк.

Також на Банковій вважають, що поява Януковича ще більше роздратує українців – у нього немає шансів утриматися при владі.

"Другий аспект цієї дивної історії полягає в тому, що Янукович – це ж абсолютний "політичний труп". Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Виразно спровокує тільки ще більший спротив. Як, до речі, і прізвища Медведчука з Мураєвим. Цілком негативні персонажі з мінусовою репутацією. Йдеться навіть не про тотальну відсутність менеджерських навичок та безприкладну дурість вказаних персон. А про їхню повну несумісність з українським контекстом", – резюмував радник голови ОПУ.

Як ми вже писали, колишній голова парламенту нардеп Дмитро Разумков пообіцяв Януковичу та Путіну психлікарню, а не владу над Україною

Війна РФ проти України

Як заявляли в Москві, головна мета нападу на Україну – змінити владу у Києві на лояльну Кремлю, а також щоб Київ відмовився від планів вступу до НАТО. Проте президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що жодної капітуляції не буде і сам він не має наміру тікати з країни.

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Заради здійснення своєї мети окупанти підіслали Зеленському сотні найманих убивць. Мова про більш ніж 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

Також у бік Києва кинули елітні підрозділи "кадирівців". Однак їм не судилося досягти мети – у ФСБ їх одразу "злили" українцям, після чого їхній підрозділ знищили.

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