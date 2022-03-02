Кремль хоче зробити Януковича "президентом України" – ЗМІ

Експрезидент Віктор Янукович зараз перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.
Про це пише Українська правда.
У ЗМІ зазначають, що за одним із сценаріїв його намагатимуться оголосити "президентом України" там.
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Інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції чи акції щодо повернення в Україну експрезидента Януковича чи публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.
Ситуація в Україні 2 березня:
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі російські війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 ранку у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.