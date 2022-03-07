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На щось сподівається? Янукович полетів із Москви до Мінська

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 березня, 15:51
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У Росії повідомили про переміщення експрезидента України в Білорусь.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент-втікач з України Віктор Янукович вирушив із Москви до Мінська. Про це повідомив кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

"У Мінську зараз сідатиме літак (RA-09617) Віктора Януковича. Виліт був з Внуково", — написав він.

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Також Соловйов опублікував скріншот Flight Radar, де видно маршрут літака.

Плани Росії

Раніше повідомлялося, що Кремль планує повернути Віктора Януковича як "легітимного" президента України.

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У відповідь народний депутат Дмитро Разумков пообіцяв експрезиденту-втікачу психлікарню і суд у разі його повернення в Україну.

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія явно недооцінює український народ, маючи намір знову повернути до влади Януковича — експрезидента, який втік із країни у 2014 році, він назвав "політичним трупом".

Як заявляли в Москві, головна мета нападу на Україні – змінити владу в Києві на лояльну Кремлю, а також щоб Київ відмовився від планів вступу до НАТО. Проте президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що жодної капітуляції не буде і сам він не має наміру тікати із країни.

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Заради здійснення своєї мети окупанти підіслали Зеленському сотні найманих убивць. Йдеться про понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією.

Також у бік Києва кинули елітні підрозділи "кадировців". Однак їм не судилося досягти мети – у ФСБ їх одразу "злили" українцям, після чого їхній підрозділ знищили.

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