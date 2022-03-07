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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Подоляк в Беларуси отреагировал на условия Кремля Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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7 марта, 16:32
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Ходят слухи, что Москва хочет вернуть Януковичу президентство, а премьером сделать Бойко
Подоляк пообещал - все будет так, как надо Украине. Коллаж "Сегодня"
Подоляк пообещал - все будет так, как надо Украине. Коллаж "Сегодня"

В Беловежской пуще (Беларусь) начались переговоры между Украиной и Россией. Член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк посоветовал не обращать внимания на неадекватные условия россиян.

Об этом он написал в Twitter.

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"Начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне", – написал он.

А в своем ролике он отметил, что что в XXI веке еще есть страна (РФ), которая считает, что силой можно выбить какие-то результаты на переговорах.

"Все будет так, как надо Украине, как надо нашим людям, которые уже доказали, что страна побеждает", – добавил советник главы ОПУ.

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Переговоры Украины и РФ

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выдвинул требования к Украине, выполнение которых якобы может остановить войну. Там всего три пункта, но они неприемлемы для Киева: отказаться от НАТО, признать Крым российским и признать независимость т. н. "ЛДНР".

Также появилась информация, мол, экс-президент Виктор Янукович прилетел в Минск. Ранее мы писали, что Москва его якобы готовит к передаче власти в Украине.

Как прошли предыдущие два раунда переговоров

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. После длительных переговоров подробности не сообщались. Представители поехали в свои столицы для обсуждения с лидерами государств.

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Второй раунд состоялся 3 марта. Тогда Подоляк заявлял, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. В результате Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.

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