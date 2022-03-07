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Подоляк у Білорусі відреагував на умови Кремля Україні

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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7 березня, 16:32
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Подоляк пообіцяв - все буде так, як треба Україні. Колаж "Сьогодні"
Подоляк пообіцяв - все буде так, як треба Україні. Колаж "Сьогодні"

У Біловезькій пущі (Білорусь) почалися переговори між Україною та Росією. Член української делегації, радник глави ОПУ Михайло Подоляк порадив не зважати на неадекватні умови росіян.

Про це він написав у Twitter.

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"Почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища типу Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", – написав він.

А у своєму ролику він зазначив, що у XXI столітті ще є країна (РФ), яка вважає, що силою можна вибити якісь результати на переговорах.

"Все буде так, як треба Україні, як треба нашим людям, які вже довели, що країна перемагає", – додав радник глави ОПУ.

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Переговори України та РФ

Сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висунув вимоги до України, виконання яких нібито може зупинити війну. Там лише три пункти, які не прийнятні для Києва: відмовитись від НАТО, визнати Крим російським та визнати незалежність т. зв."ЛДНР".

Також з'явилася інформація, мовляв, експрезидент Віктор Янукович прилетів до Мінська. Раніше ми писали, що Москва його нібито готує до передачі влади в Україні.

Як пройшли попередні два раунди переговорів

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Представники поїхали до своїх столиць для обговорення з лідерами держави.

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Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілів. Як результат, Росія зірвала домовленості та почала стріляти в мирних жителів.

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, бо їй став дорогий її імідж у світі.

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