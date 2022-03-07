Українська делегація прибула на переговори з РФ – відео

Українська та російська делегації сьогодні проведуть черговий раунд переговорів

Скоро відбудеться черговий раунд українсько-російських переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська делегація прибула на переговори з Росією до Білорусі. Сьогоднішня зустріч нашої делегації з росіянами відбудеться у білоруському Бресті.

Про це повідомляє БЕЛТА.

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Зазначимо, що перші два раунди переговорів з РФ не принесли жодних результатів.

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін" , – написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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Переговори України та РФ

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорення з лідерами держав.

Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілів. Хоча в результаті Росія зірвала домовленості та почала стріляти в мирних жителів.

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, бо їй став дорогим її імідж у світі.