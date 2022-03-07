Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Україна та РФ готуються до третього раунду переговорів – призначено час

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 14:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перші два раунди не принесли жодних результатів
Михайло Подоляк вирушає на переговори. Колаж "Сьогодні"
Михайло Подоляк вирушає на переговори. Колаж "Сьогодні"

Українська та російська делегації сьогодні проведуть черговий раунд переговорів щодо врегулювання розв'язаної Росією війни. Про це повідомив член нашої делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори щодо РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", – написав він у Twitter.

Реклама

Зазначимо, що сьогоднішня зустріч нашої делегації з росіянами відбудеться у білоруському Бресті.

Переговори України та РФ

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень із лідерами держави.

Другий раунд відбувся 3 березня. Тоді Подоляк заявляв, що сторони домовилися про гуманітарні коридори у містах, які найбільше постраждали від обстрілів. Хоча, в результаті, Росія зірвала домовленості та почала стріляти в мирних жителів.

Реклама

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, бо їй став дорогим її імідж у світі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Пункти пропуску на кордоні працюють цілодобово – Держприкордонслужба Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан запасу Сергій Чижиков, мобілізований з Укрпошти, збив російський літак, який бомбив Чернігів. Новітній Су-35 (вартість - $50 млн) було знищено поштарем-ракетником за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Точна доставка “бандеролі” - пишаємось!
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти