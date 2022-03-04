Москва поспішає з переговорами, їй став дорогий її імідж у світі — Арахамія

У переговорному процесі з Росією країна-окупант поспішає продавити свої умови, оскільки там чудово розуміють, що війна в Україні шкодить іміджу їхньої країни.
Про це заявив голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, проведеному у Львові.
Що розповіли
"На жаль, ми не можемо вам дати багато інформації щодо процесу переговорів, тому що за домовленістю обох сторін, ми йдемо по затвердженому комюніке, для того, щоб не порушити логіку, щоб нічого не заважало переговорному процесу. Тому інформація буде обмеженою", — заявив політик.
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Арахамія зазначив, що росіяни мають намір прискорити процедури переговорів, тому що бомбардування цивільних об'єктів та загибель мирних людей шкодять іміджу Росії у світі. Вони сприймають переговорний процес серйозно та готові надати "гуманітарні коридори" для евакуації населення, включаючи іноземних студентів.
Ситуація із переговорами
- Третій раунд переговорів між Україною та Росією, що напала на неї, пройде найближчими днями. Про це повідомив трохи раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
- Через два дні, зіткнувшись із приголомшливим опором, міжнародний злочинець Володимир Путін захотів раптом перемовлятися із представниками української влади. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація, чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів Але росіяни відмовилися.
- 28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Подробиць зустрічі після переговорів не повідомлялося.
- Що за підсумком першого раунду переговорів, що за підсумком другого – рашисти не припинили знищувати міста України та навіть захопили Запорізьку АЕС.