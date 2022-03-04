Москва поспішає з переговорами, їй став дорогий її імідж у світі — Арахамія

Учасники переговорів із окупантами трохи розкрили деталі

Переговори з Росією проходять під звуки її ракет, що летять на наші міста / Колаж "Сьогодні"

У переговорному процесі з Росією країна-окупант поспішає продавити свої умови, оскільки там чудово розуміють, що війна в Україні шкодить іміджу їхньої країни.

Про це заявив голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу, проведеному у Львові.

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Що розповіли

"На жаль, ми не можемо вам дати багато інформації щодо процесу переговорів, тому що за домовленістю обох сторін, ми йдемо по затвердженому комюніке, для того, щоб не порушити логіку, щоб нічого не заважало переговорному процесу. Тому інформація буде обмеженою", — заявив політик.

Арахамія зазначив, що росіяни мають намір прискорити процедури переговорів, тому що бомбардування цивільних об'єктів та загибель мирних людей шкодять іміджу Росії у світі. Вони сприймають переговорний процес серйозно та готові надати "гуманітарні коридори" для евакуації населення, включаючи іноземних студентів.

Ситуація із переговорами