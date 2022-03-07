Розікрали 5 млрд. доларів. Путін шукає причину провалу своєї спецоперації – Геращенко

Кошти, що виділялись, нібито мали йти на фінансування мережі проросійських активістів та агітаційну роботу в Україні

На операцію по захопленню українських територій витратили багато коштів / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін доручив розібратися, куди були направлені кошти, які виділялися на підривну діяльність в Україні з 2014 до 2022 року.

Таку інформацію у себе в Telegram-каналі опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що наказав Путін

Путін доручив начальнику контрольно-ревізійного управління Адміністрації президента Дмитру Шалькову, начальнику Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, Генеральному прокурору Ігорю Краснову та першому заступнику директора ФСБ Сергію Корольову провести ретельну перевірку коштів, що виділяються на підривну діяльність в Україні та формування "п'ятої колони" у 2014-2022 роках.

Кого підозрюють у розкраданні коштів

Під підозру потрапили ті, хто відповідав за український напрямок:

колишній помічник президента Владислав Сурков,

колишній керівник управління з культурних та громадських зв'язків із ближнім зарубіжжям генерал Володимир Чернов, його наступник на цій посаді Ігор Маслов,

начальник 5-ї Служби ФСБ генерал Сергій Бєсєда,

голова Росспівробітництва Євген Примаков,

колишні куратори українського напрямку при Мінекономрозвитку Михайло Бабич та Яна Лантратова,

нинішній міністр закордонних справ Абхазії Інал Ардзінба та інші.

"Вважається, що ця група осіб "присвоїла" близько 5 млрд доларів, повністю проваливши всю роботу і згодовуючи Путіну відверту дезінформацію, на основі якої він і вирішив вводити війська" , – йдеться у повідомленні.

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Куди зникли гроші

Кошти, що виділялися, нібито йшли на фінансування мережі проросійських активістів, організацію круглих столів, агітаційну роботу, але насправді вони просто розкрадалися.

"Путін відверто вірив, що витрачені кошти пішли на створення потужної мережі опозиційно налаштованих осіб, які тільки й чекали на час, коли прийдуть росіяни і звільнять їх з-під гніту "фашистів"", – йдеться у повідомленні.

У свідомості Путіна існували ініціативні групи зі створення нових "народних республік", агентура серед націоналістів тощо.

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"Ця новина – особливо тривожний сигнал для Віктора Медведчука, який використав на ті ж цілі не менше 1 млрд доларів" , – йдеться у повідомленні.

Подоляк у Білорусі відреагував на умови Кремля.

У Біловезькій пущі (Білорусь) почалися переговори між Україною та Росією. Член української делегації, радник голови ОПУ Михайло Подоляк порадив не зважати на неадекватні умови росіян.

"Почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища типу Янукович, Бойко, Мураєв, яких тягнуть по дурості росіяни, – написав він у Twitter.

А у своєму ролику він зазначив, що у ХХІ столітті ще є країна (РФ), яка вважає, що силою можна вибити якісь результати на переговорах.

"Все буде так, як треба Україні, як треба нашим людям, які вже довели, що країна перемагає" , – додав радник голови ОПУ.

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