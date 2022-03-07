"Стрелял по координатам": российский летчик не смог ответить, зачем убивает детей

Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.
"Российский убийца, заместитель командира авиационного полка РФ Максим Криштопа затрудняется ответить, зачем он убивает украинских детей. Для него это только "координаты", — говорится в сообщении.
Сам пленный на вопрос, зачем он бомбил мирных жителей, сказал: "Я выполнял приказ, стрелял по координатам".
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Ситуация в Украине 7 марта
Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
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Кадыровцы в Киевской области сдали свои координаты ВСУ, опубликовав видео со своим командиром.
Планы и потери РФ
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и сюрпризы, которые ждут врага.
- По данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито более 11 тысяч человек, подбито и захвачено большое количество техники.