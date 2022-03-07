"Стрелял по координатам": российский летчик не смог ответить, зачем убивает детей

ВСУ опубликовали видео с захваченным военным РФ

Пленный летчик / Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативный штаб ВСУ опубликовал видео допроса пленного российского военнослужащего.

"Российский убийца, заместитель командира авиационного полка РФ Максим Криштопа затрудняется ответить, зачем он убивает украинских детей. Для него это только "координаты", — говорится в сообщении.

Реклама

Сам пленный на вопрос, зачем он бомбил мирных жителей, сказал: "Я выполнял приказ, стрелял по координатам".

В ЗСУ отмечают, что у убийцы двое сыновей. Им 16 и 11 лет.

Реклама

Ситуация в Украине 7 марта

Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Под Николаевом на войне с российскими захватчиками погиб военный корреспондент, известный львовский журналист Виктор Дударь. Он защищал страну с первых дней войны.

Россияне обстреляли в Харькове научный центр с исследовательской ядерной установкой. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе.

Реклама

Кадыровцы в Киевской области сдали свои координаты ВСУ, опубликовав видео со своим командиром.

Планы и потери РФ