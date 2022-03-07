В шаге от экоцида. Россияне обстреляли в Харькове научный центр с исследовательской ядерной установкой

В результате действий врага могла возникнуть масштабная экологическая катастрофа

В Харькове хотели разрушить научную ядерную установку / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне обстреляли в Харькове научный центр с исследовательской ядерной установкой. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram.

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6 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

"В нем находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе", – отмечают в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).

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Враг уничтожает Харьков

Вчера, 6 марта, была очередная массированная авиабомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям.

В результате обстрелов произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города. Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.

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