Генерал РФ, приказавший бомбить Харьков, родился в Чугуеве – Венедиктова

Доказательства этого преступления будут представлены в Международном Суде ООН в Гааге

Генерал-майор Олег Маковецкий приказал бомбить Харьков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский генерал, по приказу которого бомбили Харьков, родился на территории Украины. Более того, он родом из города Чугуев, что вблизи Харькова.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

Реклама

Она напомнила, что сегодня в Гааге начинается рассмотрение иска Украины из-за военных преступлений России.

"Генерал РФ, который давал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", – написала Венедиктова.

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", приказ на бомбардировку Харькова дает генерал-майор Олег Маковецкий. Он родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.

Реклама

Враг уничтожает Харьков

Вчера, 6 марта, была очередная массированная авиабомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям.

В результате обстрелов произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города. Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.

Под Харьковом 7 марта сбили российский самолет и поймали пилота. Им оказался заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже.

Реклама

Он один из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.

Раньше мы писали: