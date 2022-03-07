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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Генерал РФ, приказавший бомбить Харьков, родился в Чугуеве – Венедиктова

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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7 марта, 12:16
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Доказательства этого преступления будут представлены в Международном Суде ООН в Гааге
Генерал-майор Олег Маковецкий приказал бомбить Харьков.
Генерал-майор Олег Маковецкий приказал бомбить Харьков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский генерал, по приказу которого бомбили Харьков, родился на территории Украины. Более того, он родом из города Чугуев, что вблизи Харькова.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

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Она напомнила, что сегодня в Гааге начинается рассмотрение иска Украины из-за военных преступлений России.

"Генерал РФ, который давал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", – написала Венедиктова.

По данным Telegram-канала "Труха Харьков", приказ на бомбардировку Харькова дает генерал-майор Олег Маковецкий. Он родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области.

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Враг уничтожает Харьков

Вчера, 6 марта, была очередная массированная авиабомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям.

В результате обстрелов произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города. Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.

Под Харьковом 7 марта сбили российский самолет и поймали пилота. Им оказался заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже.

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Он один из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.

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