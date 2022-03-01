Кнут так кнут: Венедиктова объяснила, как будут наказывать россиян за войну

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Офис генпрокурора начал процесс привлечения к ответственности российских преступников, напавших на Украину.
"Теперь каждая минута ценна. Мы должны действовать быстро и решительно. Бить по всем накопленным страхам граждан РФ. Кроме кнута, к сожалению, они ничего не понимают. Кнут так кнут. Процесс привлечения к ответственности начат. Мы уже начали консультации с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников при попытке пересечения границ цивилизованных стран. Так и будет. Костями ляжем, но арестуем", — сказала она.
Венедиктова рассказала, как будет проходить расследование преступлений России в Международном суде в Гааге.
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"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял важнейшее решение – инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине. Следующий шаг – разрешение Досудебной палаты суда. После этого – открытый процесс над диктаторским режимом, который уничтожает наше государство и зверски убивает наших людей. За страдания украинцев агрессора должен наказать закон!" — заявила она.
Ситуация в Украине
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были отбиты. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава.
- В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, русские военные сдались, бросив технику, в которой закончилось горючее. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
- В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу № 3. Ранения получили 6 человек.
- Также в Харькове из-под завалов достают раненых и тела погибших после обстрела российскими войсками, который произошел утром.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными, российское Минобороны постепенно перестает скрывать потери.
- В Украине заработал центр по поиску пленных. Туда можно обратиться, если на войне пропали ваши родные.