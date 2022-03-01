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Кнут так кнут: Венедиктова объяснила, как будут наказывать россиян за войну

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 17:14
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Ирина Венедиктова рассказала о приоритетах работы Офиса генпрокурора
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что Офис генпрокурора начал процесс привлечения к ответственности российских преступников, напавших на Украину.

"Теперь каждая минута ценна. Мы должны действовать быстро и решительно. Бить по всем накопленным страхам граждан РФ. Кроме кнута, к сожалению, они ничего не понимают. Кнут так кнут. Процесс привлечения к ответственности начат. Мы уже начали консультации с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников при попытке пересечения границ цивилизованных стран. Так и будет. Костями ляжем, но арестуем", — сказала она.

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Венедиктова рассказала, как будет проходить расследование преступлений России в Международном суде в Гааге.

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял важнейшее решение – инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине. Следующий шаг – разрешение Досудебной палаты суда. После этого – открытый процесс над диктаторским режимом, который уничтожает наше государство и зверски убивает наших людей. За страдания украинцев агрессора должен наказать закон!" — заявила она.

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