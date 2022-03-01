Кнут так кнут: Венедіктова пояснила, як каратимуть росіян за війну

Ірина Венедіктова розповіла про пріоритети роботи Офісу генпрокурора

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що Офіс генпрокурора розпочав процес притягнення до відповідальності російських злочинців, які напали на Україну.

"Зараз кожна хвилина цінна. Ми маємо діяти швидко і рішуче. Бити по всіх накопичених страхах громадян РФ. Крім кнута, на жаль, вони нічого не розуміють. Кнут так кнут. Процес притягнення до відповідальності розпочато. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістьми ляжемо, але арештуємо", — сказала вона.

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Венедіктова розповіла, як відбуватиметься розслідування злочинів Росії у Міжнародному суді в Гаазі.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв надважливе рішення – ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наступний крок – дозвіл Досудової палати суду. Після цього – відкритий процес над диктаторським режимом, який нищить нашу державу і звірськи вбиває наших людей. За страждання українців агресора має покарати закон!" — заявила вона.

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