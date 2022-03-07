Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, народився в Чугуєві – Венедіктова

Докази цього злочину будуть представлені в Міжнародному Суді ООН в Гаазі

Генерал-майор Олег Маковецький наказав бомбити Харків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський генерал, за наказом якого бомбили Харків, народився на території України. Більше того, він родом із міста Чугуїв, що поблизу Харкова.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в Facebook.

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Вона нагадала, що сьогодні в Гаазі починається розгляд позову України через воєнні злочини Росії.

"Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага", – написала Венедіктова.

За даними Telegram-каналу "Труха Харків", наказ на бомбардування Харкова дає генерал-майор Олег Маковецький. Він народився у 1966 році в Чугуєві Харківської області.

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Ворог знищує Харків

Вчора, 6 березня, було чергове масоване авіабомбардування Харкова. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, медзакладах, адмінбудівлях та гуртожитках.

Унаслідок обстрілів стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста. Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбирання завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих.

Під Харковом 7 березня збили російський літак та спіймали пілота. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

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Він є одним із головних учасників та свідків злочинів з боку російського агресора проти мирного українського населення. Російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у небі над Харковом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомблять житлові квартали міста.

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