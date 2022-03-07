Після авіанальоту на Харків під завалами знайшли понад 200 людей, 8 з них загинули

Унаслідок обстрілу міста виникло більш як 20 масштабних пожеж

Окупант ударив по Харкову. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 6 березня, відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, медзакладах, адмінбудівлях та гуртожитках. У результаті щонайменше 8 людей загинуло.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Черговий авіаналіт почався о 19:15. В результаті стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

на пров. Карбишева – 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;

Московський проспект – 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;

Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Також унаслідок обстрілів було зруйновано або частково зруйновано 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Жертви серед цивільних

Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбирання завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих.

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Однак остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

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