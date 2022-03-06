У Харкові окупанти вдарили по телевежі: сигнал відсутній

Також снаряди влучили в район площі Небесної сотні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові внаслідок авіанальоту окупантів 6 березня було пошкоджено телевежу. Тимчасово телетрансляція припинена, сигнал відсутній.

Про це повідомила Telegram-каналу "Суспільне Харків" речниця голови військової адміністрації Олега Синєгубова.

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За попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила в телевежу на Павловому полі. Також є інформація про влучання снарядів у районі площі Небесної сотні, повідомив речник ДСНС регіону Євген Василенко.

Мешканцям Харкова порадили, де отримувати інформацію

Через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Знищено технічні приміщення, встановлюється, яка шкода була завдана самій вежі, повідомили у Держспецзв'язку.

Жителів Харкова та області закликали, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.

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Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua

Над Харковом збили російський літак

В Харкові 6 березня ліквідовано російський літак Су-25 .

"Близько 18:15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів", – написав голова Харківської ОДА Олег Синегуб.

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Ситуація в Україні 6 березня