У Харкові окупанти вдарили по телевежі: сигнал відсутній

У Харкові внаслідок авіанальоту окупантів 6 березня було пошкоджено телевежу. Тимчасово телетрансляція припинена, сигнал відсутній.
Про це повідомила Telegram-каналу "Суспільне Харків" речниця голови військової адміністрації Олега Синєгубова.
За попередньою інформацією рятувальників, російська авіація влучила в телевежу на Павловому полі. Також є інформація про влучання снарядів у районі площі Небесної сотні, повідомив речник ДСНС регіону Євген Василенко.
Далі по темі
Мешканцям Харкова порадили, де отримувати інформацію
Через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Знищено технічні приміщення, встановлюється, яка шкода була завдана самій вежі, повідомили у Держспецзв'язку.
Жителів Харкова та області закликали, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.
Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:
- На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.
- На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).
- На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
- Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua
Над Харковом збили російський літак
В Харкові 6 березня ліквідовано російський літак Су-25 .
"Близько 18:15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів", – написав голова Харківської ОДА Олег Синегуб.
Ситуація в Україні 6 березня
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
- Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня Київщини. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.