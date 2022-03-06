В Харькове оккупанты ударили по телевышке: сигнал отсутствует

В Харькове в результате авианалета оккупантов 6 марта была повреждена телебашня. Временно телетрансляция приостановлена, сигнал отсутствует.
Об этом сообщила Telegram-каналу "Суспільне Харків" спикер главы военной администрации Олега Синегубова.
По предварительной информации спасателей, российская авиация попала в телевышку на Павловом поле. Также есть информация о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни, сообщил спикер ГСЧС региона Евгений Василенко.
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Жителям Харькова дали совет, где получать информацию
Из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Уничтожены технические помещения, устанавливается, какой ущерб был нанесен самой башне, сообщили в Госспецсвязи.
Жителей Харькова и области призвали, у кого есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.
Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:
- На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.
- В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
- На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
- Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua
Над Харьковом сбили российский самолет
В Харькове 6 марта ликвидирован российский самолет Су-25.
"Около 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", – написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Ситуация в Украине 6 марта
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг терпит невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов неподалеку от Ирпеня в Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.