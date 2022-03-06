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В Харькове оккупанты ударили по телевышке: сигнал отсутствует

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 марта, 19:31
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Также снаряды попали в район площади Небесной сотни
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в результате авианалета оккупантов 6 марта была повреждена телебашня. Временно телетрансляция приостановлена, сигнал отсутствует.

Об этом сообщила Telegram-каналу "Суспільне Харків" спикер главы военной администрации Олега Синегубова.

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По предварительной информации спасателей, российская авиация попала в телевышку на Павловом поле. Также есть информация о попадании снарядов в районе площади Небесной сотни, сообщил спикер ГСЧС региона Евгений Василенко.

Жителям Харькова дали совет, где получать информацию

Из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без теле- и радиотрансляции. Уничтожены технические помещения, устанавливается, какой ущерб был нанесен самой башне, сообщили в Госспецсвязи.

Жителей Харькова и области призвали, у кого есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.

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Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

  • На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.
  • В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
  • На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
  • Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua

Над Харьковом сбили российский самолет

В Харькове 6 марта ликвидирован российский самолет Су-25.

"Около 18:15 подразделением Национальной гвардии Украины из зенитно-ракетного комплекса был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", – написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Ситуация в Украине 6 марта

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