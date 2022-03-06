Над Харковом нацгвардійці збили ворожий винищувач Су-25 (фото, відео)

Окупанти продовжують обстрілювати територію України і знищувати Харків

Українські військові збили російський літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський літак Су-25 ліквідований українськими військовими. Окупанти знову зазнають втрат.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Близько 18:15 підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Кулиничів", – написав Синєгубов.

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