Польша готова дать Украине свои истребители, но взамен хочет от США F-16. Что ответили в Госдепе

Украина ждет пополнение воздушного флота

Вопрос предоставлению Украины партии истребителей сейчас является одним из главных, которые пытается решить США. Ранее власти Польши заявили, что они готовы передать Украины свои МИГи, если их стратегический воздушный парк пополнится истребителями F-16.

Об этот сообщает CNN.

Реклама

Заявление США

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове.

"Мы активно рассматриваем сейчас вопросы самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", – сказал Блинкен.

Госсекретарь отказался называть какие-либо сроки достижения договоренностей, но заверил, что мы рассматриваем это "очень-очень активно". Ранее представитель Белого дома подтвердил, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Реклама

Реакция Украины

Перед этим заявлением Энтони Блинкена с ним переговорил глав МИД Дмитрий Кулеба.

"Я обсуждал этот вопрос (предоставление Украине истребителей. – ред.) с Блинкеном и министром иностранных дел Польши. Непростой процесс с точки зрения многих его составляющих, но он двигается вперед, и мы максимально его толкаем", – сказал глава украинской дипломатии, передает Укринформ.

Он отметил, что по понятным причинам он не может разглашать номенклатуру необходимой Украине для защиты воздушного пространства военной техники.

Реклама

Договоренности