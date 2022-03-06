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Россия готовится бомбить собственные города, чтобы обвинить Украину – СНБО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 марта, 17:59
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Кремль ищет повод, чтобы объявить всеобщую мобилизацию
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россия готовит обстрелы собственных городов у границы с Украиной, чтобы обвинить в этом официальный Киев и объявить всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"ЦПД при СНБО Украины сообщает, что в условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации вероятного сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных. Это, по замыслу кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации", – говорится в сообщении.

В ЦПД считают, что с учетом действий российской армии в Украине "провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки".

"Подобные сценарии Россия неоднократно использовала в качестве повода к боевым действиям в Афганистане, Чечне и Абхазии", – напомнили в ведомстве.

Оккупанты развернули "Грады" в сторону России

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону России по ходу движения от украинской границы, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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В СБУ предполагают, что оккупанты хотят устроить провокацию и обстрелять свою же территорию, чтобы обвинить Украину.

"СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию", – добавил Антон Геращенко.

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