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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

РФ хочет бомбить россиян "Градами", чтобы подставить Украину – СБУ предупредила о провокации

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 14:27
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СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы сорвать провокацию
Оккупанты развернули «Грады» в сторону РФ / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты развернули «Грады» в сторону РФ / Коллаж "Сегодня"

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону России по ходу движения от украинской границы.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что известно

В СБУ предполагают, что оккупанты хотят устроить провокацию и обстрелять свою же территорию, чтобы обвинить Украину в атаке гражданского населения России.

"СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию", – добавил Антон Геращенко.

Противостояние российской агрессии

Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери по всем направлениям. По данным Генштаба, только за неделю ВСУ уничтожили около 9000 солдат страны-агрессора.

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После регулярных поражений на поле боя оккупанты перешли к своей излюбленной тактике – к ударам по мирному населению. Так, этой ночью оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область), в результате погибли восемь человек.

Также был нанесен ракетный удар по Киеву, однако власти заявили, что силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

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Тем временем Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.

Ранее мы писали:

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