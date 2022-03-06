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"Геноцид украинцев": оккупанты применили в Мариуполе мощное оружие

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 марта, 15:52
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Число жертв среди мирного населения уточняется
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреливают Мариуполь из тяжелых огнеметных систем залпового огня "Буратино".

Об этом сообщается в Telegram-канале полка "Азов".

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"Геноцид украинского народа прямо сейчас. Враг продолжает обстреливать город Мариуполь. По МКР "Восточный" бьет ТОС-1 "Буратино", также по городу работает вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия. Число жертв среди гражданского населения уточняется, целые районы города разрушают и жгут российские оккупанты, уничтожая людей!!!" – говорится в сообщении.

Отметим, что ТОС-1 "Буратино" – это тяжелая огнеметная система на базе танка Т-72. Она стреляет неуправляемыми ракетами с боеприпасами объемного взрыва. Предназначена для разрушения зданий.

Оккупанты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь

Вчера, 5 марта, Россия подтвердила установление режима тишины и открытия гуманитарных коридоров для двух городов – Мариуполя и Волновахи. Однако РФ нарушила свои же договоренности.

В момент, когда люди начали выходить к автобусам, оккупанты открыли огонь по маршруту следования из Мариуполя. Они продолжили обстрел Волновахи из тяжелого вооружения.

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Украина была вынуждена вернуть людей в бомбоубежища, чтобы не подвергать их еще большей опасности.

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