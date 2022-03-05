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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кровавый стиль РФ: омбудсмен рассказала, что произошло с гуманитарным коридором для жителей Волновахи и Мариуполя

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 18:36
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Когда люди начали выходить к автобусам, оккупанты открыли огонь
Российские войска продолжали обстреливать Волноваху из тяжелого вооружения / Коллаж "Сегодня"
Российские войска продолжали обстреливать Волноваху из тяжелого вооружения / Коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 5 марта, Россия подтвердила установление режима тишины и открытия гуманитарных коридоров для двух городов – Мариуполя и Волновахи. Однако РФ нарушила свои же договоренности.

Об этом сообщает омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

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Россия снова обманула

В момент, когда люди начали выходить к автобусам, оккупанты открыли огонь по маршруту следования из Мариуполя. Они продолжили обстрел Волновахи из тяжелого вооружения.

Украина была вынуждена вернуть людей в бомбоубежища, чтобы не подвергать их еще большей опасности.

"В российском медиа-поле цинично обвиняют в срыве договоренностей Украину. Впрочем, как обычно. Мы призываем международное сообщество обратить внимание на нарушение договоренностей Россией!", - написала Людмила Денисова.

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Какие должны были быть маршруты

  • Мариуполь. Планируется вывезти более 200 тысяч человек: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
  • Волноваха. Планируется вывезти более 15 тыс. человек: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

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