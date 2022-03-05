Кривавий стиль РФ: омбудсмен розповіла, що сталося з гуманітарним коридором для мешканців Волновахи та Маріуполя

Сьогодні вранці, 5 березня, Росія підтвердила встановлення режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорівдля двох міст – Маріуполя та Волновахи. Проте РФ порушила свої ж домовленості.
Про це повідомляє омбудсмен з прав людини Людмила Денісова.
Росія знову обдурила
У момент, коли люди почали виходити до автобусів, окупанти відкрили вогонь по маршруту прямування з Маріуполя. Вони продовжили обстріл Волновахи із тяжкого озброєння.
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Україна була змушена повернути людей у бомбосховища, щоб не наражати їх на ще більшу небезпеку.
"У російському медіа-полі цинічно звинувачують у зриві домовленостей Україну. Втім, як завжди. Ми закликаємо міжнародне співтовариство звернути увагу на порушення домовленостей Росією!", – написала Людмила Денісова.
Які мали бути маршрути
- Маріуполь. Планується вивезти понад 200 тисяч осіб: Маріуполь – Микільське – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
- Волноваха. Планується вивезти понад 15 тис. осіб: Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя.