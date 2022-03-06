"Геноцид українців": окупанти застосували у Маріуполі потужну зброю

Число жертв серед мирного населення уточнюється

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють Маріуполь із важких вогнеметних систем залпового вогню "Буратіно".

Про це повідомляється у Telegram-каналі полку "Азов".

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"Геноцид українського народу прямо зараз. Ворог продовжує обстрілювати місто Маріуполь. По МКР "Східний" гатить ТОС-1 "Буратіно", також по місту працює ворожа авіація, танки, ствольна та реактивна артилерія. Кількість жертв серед цивільного населення уточнюється, цілі райони міста руйнують і палять російські окупанти, знищуючи людей!!!" – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ТОС-1 "Буратіно" – це важка вогнеметна система на базі танка Т-72. Вона стріляє некерованими ракетами із боєприпасами об'ємного вибуху. Призначений для руйнування будівель.

Окупанти не дають мирним жителям покинути Маріуполь

Вчора, 5 березня, Росія підтвердила встановлення режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорів для двох міст – Маріуполя та Волновахи. Проте РФ порушила свої ж домовленості.

У момент, коли люди почали виходити до автобусів, окупанти відкрили вогонь за маршрутом прямування з Маріуполя. Вони продовжили обстріл Волновахи із тяжкого озброєння.

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Україна була змушена повернути людей у бомбосховища, щоб не наражати їх на ще більшу небезпеку.