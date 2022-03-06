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СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь: хто може залишитися без газу

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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6 березня, 14:49
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Зараз тиск у газопроводі знижується
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь – усі населені пункти від Вугледару до Бердянська невдовзі залишаться без газу.

Про це повідомив у себе на сторінці в Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Газу на 3 години"

"Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. На цей час тиск у газопроводі знижується. Газу вистачить приблизно на 3 години", – написав він.

Павло Кириленко.
Павло Кириленко. / Фото: Укрінформ

За словами Кириленка, далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", – зазначив Павло Кириленко.

Ситуація в Україні 6 березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні. Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

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В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія використала приблизно 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

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Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

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