Зеленський: Росія готується до бомбардування Одеси

Військові РФ готуються до бомбардування Одеси. Президент України Володимир Зеленський вважає, що це відбудеться найближчим часом.
Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
Він зазначив, що на відміну від окупантів Україна не б'є по цивільних об'єктах на території Росії чи Білорусі, звідки на нашу територію щодня йдуть ракети: на Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні.
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"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали до Одеси – завжди відчували в Одесі лише тепло, щирість. А що ж тепер? Бомби, артилерія, ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", – сказав Зеленський.
Зеленський звернувся до Путіна
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.
"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюсь" "Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не загрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.