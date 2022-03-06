Зеленський: Росія готується до бомбардування Одеси

Україна у свою чергу не б'є по цивільних об'єктах на території Росії чи Білорусі

Президент упевнений, що окупанти бомбитимуть Одесу / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ готуються до бомбардування Одеси. Президент України Володимир Зеленський вважає, що це відбудеться найближчим часом.

Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

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Він зазначив, що на відміну від окупантів Україна не б'є по цивільних об'єктах на території Росії чи Білорусі, звідки на нашу територію щодня йдуть ракети: на Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали до Одеси – завжди відчували в Одесі лише тепло, щирість. А що ж тепер? Бомби, артилерія, ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", – сказав Зеленський.

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

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