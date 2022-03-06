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Зеленский: Россия готовится к бомбардировке Одессы

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 марта, 13:05
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Украина в свою очередь не бьет по гражданским объектам на территории России или Беларуси
Президент уверен, что оккупанты будут бомбить Одессу
Президент уверен, что оккупанты будут бомбить Одессу / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ готовятся к бомбардировке Одессы. Президент Украины Владимир Зеленский думает, что это произойдет в ближайшее время.

Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Он отметил, что в отличие от оккупантов, Украина не бьет по гражданским объектам на территории России или Беларуси, откуда на нашу территорию каждый день идут ракеты: на Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге.

"Они готовятся бомбардировать Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу – всегда чувствовали в Одессе только тепло, искренность. А что теперь? Бомбы, артиллерия, ракеты против Одессы. Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", – сказал Зеленский.

Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.

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"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.

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