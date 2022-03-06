Минобороны: На Мариупольском направлении Украина уничтожила около 30 оккупантов и технику

Двое российских оккупантов попали в плен

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Сегодня, 6 марта, на Мариупольском направлении украинские военные уничтожили около 30 российских оккупантов.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство обороны Украины.

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Потери врага

"На Мариупольском направлении украинские защитники совершили контратаку и уничтожили три вражеских танка, четыре БМП, два "Тигра" и около 30 российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен. Оказавшись в плену, россияне спели уже привычную для них песню про "мы не знали, куда нас отправляют". Та все они знали", – отметили в министерстве.

Также известно, что два танкиста, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться.

"Другие же находившиеся в разбитой колонне бронетехники экипажи остались в пылающих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживать нашествие агрессора. Победа будет за нами!" – заявили в Минобороны.

Ситуация в Украине 6 марта

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении. Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.

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В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов еще есть "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси.

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