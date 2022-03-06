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Росія готується бомбити власні міста, щоб звинуватити Україну – РНБО

Павло Заяць Павло Заяць
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6 березня, 17:59
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Кремль шукає привід, щоб оголосити загальну мобілізацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готує обстріли власних міст біля кордону з Україною, щоб звинуватити в цьому офіційний Київ і оголосити загальну мобілізацію.

Про це повідомляє у Facebook Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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"ЦПД при РНБО України повідомляє, що в умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових. Це, за задумом кремлівської верхівки, буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації", – йдеться в повідомленні.

У ЦПД вважають, що, з урахуванням дій російської армії в Україні, "провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки".

"Подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід до бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії", – нагадали у відомстві.

Окупанти розгорнули "Гради" у бік Росії

У російському селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські "Гради" розгорнули у бік Росії по ходу руху від українського кордону, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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У СБУ припускають, що окупанти хочуть влаштувати провокацію та обстріляти свою територію, щоб звинуватити Україну.

"СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб надати його широкому розголосу і зірвати провокацію", – додав Антон Геращенко.

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