"Трупи пачками везуть до Улан-Уде": Геращенко виклав перехоплену розмову військового РФ

Радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував перехоплену телефонну розмову російського окупанта зі своїм товаришем у РФ. Військовий зізнався, що не зустрічав в Україні військових баз НАТО, а його приятель розповів, як змінилося життя РФ за останні дні.

- Гаразд, заї**сь, що живий, здоровий. В нас тут пачками трупи везуть. До Улан-Уде.

- Та я знаю, брате.

- Ти найголовніше мені скажи – ти бачив натовські бази там?

- Поки ні.

- Ні? А нам показують тут, що там натовські бази одна на іншій, і їх бомбардують.

- Та це все п***ьож, не вір там нах**. Те, що вам показують – це взагалі х**ня.

- Ну, нам показують, Путін показує.

- Це все фейк нах**. Скільки долар зараз?

– 120.

- Є**ний у рот.

- 120 рублів, повністю заборонили європейський товар у продажу, всі машини, все тут заборонили б**дь, ніфіга не завозиться, візи заборонили повністю у всі країни. Нам коротше, як Північній Кореї, залізну завісу зробили. Twitter, Facebook, Instagram відключили.