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Росія планувала створити на заході "Федеративну республіку Україна" – СБУ

Павло Заяць Павло Заяць
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5 березня, 20:10
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Спецслужби країни-окупанта активно діють в українському тилу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Спецслужби Росії готувалися створити в західних областях України нову "народну республіку" на зразок "ЛДНР", до якої б увійшли п'ять областей. Планам Кремля завадила Служба безпеки України.

Як повідомила прес-служба СБУ у Facebook, до так званої "Федеративної республіки Україна" мають увійти такі області:

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  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька.

"Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – у тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ. За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б ЗСУ підтримки та забезпечення з тилу", – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад півтисячі зрадників. Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади. Після цього в регіонах планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" за зразком так званих "ЛДНР", а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

В організатора при обшуку виявили маніфести до армії, силовиків та населення України з закликами переходити на їхній бік. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу щодо визнання нового "анклаву".

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Спільники заколотника дали свідчення на нього, проводяться слідчі дії. За статтею 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

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В Одесі призначили нагороду за посіпак окупантів

В Одесі призначили винагороду за затримання спільників окупантів. Тарифи за диверсантів:
  • 200 доларів за відео члена ДРГ, де чітко видно її обличчя безпосередньо під час роботи на ворога. Відео має бути не старше 30 хвилин, на відео чітко зрозуміло, де саме і що диверсант робить .
  • 1600 доларів за захопленого члена ДРГ за наявності доказів, описаних вище.
  • 2800 доларів за "сильно пом'ятого", але живого.

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