Агітував за "русский мир" прямо в поїзді: на Львівщині затримали диверсанта (фото)

У поїзді у Львівській області затримали диверсанта, який намагався почати агітацію за "русский мир" та проти "бандерівців".
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
У 6-му поїзді, вагоні номер 7, пасажири спільно з залізничниками затримали диверсанта.
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"Всі пасажири УЗ знають, наскільки уважними до проблем людей є провідники. Якщо в купе хтось відкриває зіпсовану консерву, провідник обов’язково допоможе її знешкодити та викинути. З диверсійною консервою сталося те саме, адже в наших провідників залізні нерви", – написали в УЗ.
Пасажира, який порушував правила проїзду в умовах військового стану затримали, знешкодили й передали правоохоронцям у Дубно.
Затриманий диверсант. Фото: Укрзалізниця
Що робити, якщо в поїзді диверсант?
Укрзалізниця від початку воєнного стану дотримується пріорититету безпеки пасажирів. Інформаційної безпеки це теж стосується.
Будь ласка, якщо в потягах ви бачите подозрілу поведінку людей — звертайтесь до провідників поїзда. У них залізні нерви. Вони знають, що робити і з консервами, і з диверсантами.
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