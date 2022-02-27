У Харкові відомого антимайданівця "Топаза" зловили на диверсії

Він приєднався до російських окупантів

Гнат Кромський. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові одним із спійманих диверсантів виявився антимайданівець Ігнат Кромський на прізвисько "Топаз". Його раніше судили у справі про посягання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях та крадіжці авто, звинувачували у викраденні людини.

Про це повідомляє ТРУХА Харків.

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Зазначається, що його зловили на проведенні диверсійної діяльності.

Нагадаємо, Кромський став відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "антимайдан". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до Кромського, що супроводжує його: "Топаз, дай команду!".

Кромський також був засуджений за участь у подіях так званої "російської весни" у Харкові навесні 2014 року, операції, метою якої було створити основу для введення російських військ у регіон.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти підірвали газопровід – у небо піднялася грибоподібна хмара.

Також нагадаємо, у Харківській області місцеві знешкодили БТР окупантів.