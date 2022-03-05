Россия планировала создать на западе "Федеративную республику Украина" – СБУ

Спецслужбы страны-оккупанта активно действуют в украинском тылу

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Спецслужбы России готовились создать в западных областях Украины новую "народную республику" наподобие "ЛДНР", в которую бы вошли пять областей. Планы Кремля помешали Службе безопасности Украины.

Как сообщила пресс-служба СБУ в Facebook, в так называемую "Федеративную республику Украина" должны войти следующие области:

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Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Черновицкая.

"Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. А именно – в тех областях, которые не удается захватить силами регулярной армии РФ. По замыслу оккупантов, создание псевдореспублики лишило бы ВСУ поддержки и обеспечения из тыла", – говорится в сообщении.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области. По информации спецслужбы, в западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти. После этого в регионах планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "ЛДНР", а затем объединить их в новое подконтрольное России государство.

У организатора при обыске обнаружили манифестык армии, силовикам и населению Украины с призывами переходить на их сторону. Кроме того, найдено обращение к иностранным государствам о требовании признания нового "анклава".

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Сообщники мятежника дали показания на него, проводятся следственные действия. По статье 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) предателю и его пособникам грозит 10 лет заключения.

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