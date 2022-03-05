Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Россия планировала создать на западе "Федеративную республику Украина" – СБУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 20:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спецслужбы страны-оккупанта активно действуют в украинском тылу
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Спецслужбы России готовились создать в западных областях Украины новую "народную республику" наподобие "ЛДНР", в которую бы вошли пять областей. Планы Кремля помешали Службе безопасности Украины.

Как сообщила пресс-служба СБУ в Facebook, в так называемую "Федеративную республику Украина" должны войти следующие области:

Реклама
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Черновицкая.

"Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. А именно – в тех областях, которые не удается захватить силами регулярной армии РФ. По замыслу оккупантов, создание псевдореспублики лишило бы ВСУ поддержки и обеспечения из тыла", – говорится в сообщении.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области. По информации спецслужбы, в западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей. Вооруженные сепаратисты должны были ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти. После этого в регионах планировалось захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "ЛДНР", а затем объединить их в новое подконтрольное России государство.

У организатора при обыске обнаружили манифестык армии, силовикам и населению Украины с призывами переходить на их сторону. Кроме того, найдено обращение к иностранным государствам о требовании признания нового "анклава".

Реклама

Сообщники мятежника дали показания на него, проводятся следственные действия. По статье 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) предателю и его пособникам грозит 10 лет заключения.

Реклама

В Одессе назначили награду за пособников оккупантов

В Одессе назначили вознаграждение за задержание подельников оккупантов. Тарифы по диверсантам:
  • 200 долларов за видео члена ДРГ, где отчетливо видно его лицо непосредственно во время работы на врага. Видео должно быть не старше 30 минут, на видео четко понятно, где именно и что диверсант делает.
  • 1600 долларов за захваченного члена ДРГ при наличии доказательств, описанных выше.
  • 2800 долларов за "сильно помятого", но живого.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Легко ли разрушить украинскую АЭС во время войны – мнение эксперта Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день десятый. Огромные потери РФ, обстрелы Харькова и контрнаступление ВСУ – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять