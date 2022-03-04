Навел окупантов на Луцкий военный аэродром: СБУ поймала предателя

Мужчина передавал вражеским спецслужбам информацию о самолетах

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Служба безопасности Украины задержала предателя, "сдавшего" врагу под обстрел Луцкий военный аэродром

СБУ установила, что предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома.

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В течение 24-28 февраля он постоянно "сливал" информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь.

Благодаря его "помощи" аэропорт был обстрелян из ракет, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры.

После этого предатель доложил результат удара в РФ.

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Пособнику оккупантов уведомлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Пока он под стражей и ему грозит до 15 лет заключения.

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