Навел окупантов на Луцкий военный аэродром: СБУ поймала предателя

Служба безопасности Украины задержала предателя, "сдавшего" врагу под обстрел Луцкий военный аэродром
СБУ установила, что предатель передавал вражеским спецслужбам информацию о типах и количестве военных самолетов, местах их дислокации, тренировочных полетах, личных данных военнослужащих аэродрома.
В течение 24-28 февраля он постоянно "сливал" информацию о результатах вторжения российских войск на Волынь.
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Благодаря его "помощи" аэропорт был обстрелян из ракет, что привело к тотальному разрушению его инфраструктуры.
После этого предатель доложил результат удара в РФ.
Пособнику оккупантов уведомлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Пока он под стражей и ему грозит до 15 лет заключения.
В Одессе предлагают награду за пособников оккупантов
В Одессе назначили вознаграждение за поимку пособников оккупантов. Тарифы за диверсантов:
- 100 долларов за видео человека-члена ДРГ, где четко видно его лицо непосредственно во время работы на врага. Видео должно быть не старше 30 минут, на видео четко понятно, где именно и что диверсант.
- 800 долларов за захваченного члена ДРГ при наличии доказательств, описанных выше.
- 1400 долларов за "сильно помятого", но живого – сообщаете нам и тут же вызываете полицию и скорую помощь.