Во Львове поймали российского шпиона: что у него нашли

Во Львове Нацгвардия задержала мужчину с российским паспортом и документами офицера запаса ВС РФ.
Как сообщила сайту "Сегодня" журналистка телеканала "Украина" Александра Стасишина, нацгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, который явно не ориентировался на местности и что-то искал.
Они остановили мужчину и провели поверхностный осмотр. В рюкзаке у последнего обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации, водительские удостоверения, а также документы офицера запаса страны-агрессора.
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Задержанный имел при себе дисковые носители и флешку. Последнее, что искал мужчина в сети Интернет на своем мобильном устройстве, был запрос о расположении Львовского бронетанкового завода. На месте происшествия работала СОГ.
Диверсанты РФ могут быть на улицах городов Украины
Полиция призывает украинцев сообщать обо всех подозрительных людях, которых замечают на улицах. Как предупреждает Нацполиция, диверсанты могут быть повсюду.
"Особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде. Правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять особое внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", – говорится в сообщении полиции.