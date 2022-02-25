Во Львове поймали российского шпиона: что у него нашли

Мужчину интересовал Львовский бронетанковый завод

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове Нацгвардия задержала мужчину с российским паспортом и документами офицера запаса ВС РФ.

Как сообщила сайту "Сегодня" журналистка телеканала "Украина" Александра Стасишина, нацгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, который явно не ориентировался на местности и что-то искал.

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Они остановили мужчину и провели поверхностный осмотр. В рюкзаке у последнего обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации, водительские удостоверения, а также документы офицера запаса страны-агрессора.

Задержанный имел при себе дисковые носители и флешку. Последнее, что искал мужчина в сети Интернет на своем мобильном устройстве, был запрос о расположении Львовского бронетанкового завода. На месте происшествия работала СОГ.

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