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У Львові впіймали російського шпигуна: що в нього знайшли

Павло Заяць Павло Заяць
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25 лютого, 19:47
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Чоловіка цікавив Львівський бронетанковий завод
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові Нацгвардія затримала чоловіка з російським паспортом та документами офіцера запасу ЗС РФ.

Як повідомила сайту "Сьогодні" журналістка телеканалу "Україна" Олександра Стасишина, нацгвардійці під час патрулювання помітили чоловіка, який явно не орієнтувався на місцевості та щось шукав.

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Вони зупинили чоловіка та провели поверховий огляд. У рюкзакув останнього виявили паспорт громадянина Російської Федерації, посвідчення водія, а також документи офіцера запасу країни-агресора.

Затриманий мав при собі дискові носії та флешку. Останнє, що шукав чоловік у мережі Інтернет на своєму мобільному пристрої, був запит щодо розташування Львівського бронетанкового заводу. На місці події працювала СОГ.

Диверсанти РФ можуть бути на вулицях міст України

Поліція закликає українців повідомляти про всіх підозрілих людей, яких помічають на вулицях. Як попереджає Нацполіція, диверсанти можуть бути повсюди.

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"Особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти особливу увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб із червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", – говориться у повідомленні поліції.

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