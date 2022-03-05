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"Трупы пачками везут в Улан-Удэ": Геращенко выложил перехваченный разговор военного РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 марта, 23:40
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Оккупант не нашел в Украине натовских баз
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал перехваченный телефонный разговор российского оккупанта со своим товарищем в РФ. Военный признался, что не встречал в Украине военных баз НАТО, а его приятель рассказал, как изменилась жизнь в РФ за последние дни.

- Ладно, зае**сь, что жив, здоров. У нас тут пачками трупы везут. В Улан-Удэ.

- Да я знаю, братан.

- Ты самое главное мне скажи – ты видел натовские базы там?

- Нет пока.

- Нет? А нам показывают здесь, что там натовские базы одна на другой, и их бомбят.

- Да это все п***еж, не верь там нах**. То, что вам показывают – это вообще х**ня.

- Ну нам показывают, Путин показывает.

- Это все фейк нах**. Сколько доллар сейчас?

- 120.

- Е**ный в рот.

- 120 рублей, полностью запретили европейский товар в продаже, все машины, все здесь запретили б**дь, нифига не завозится, визы запретили полностью во все страны. Нам короче как Северной Корее железный занавес сделали. Twitter, Facebook, Instagram отключили.

СБУ перехватила разговор российских омоновцев

Ранее СБУ перехватила телефонный разговор российских омоновцев, направленных в Украину.

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"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими — СОБР кемеровский", – говорилось во время разговора оккупантов.

Как добавили оккупанты, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери.

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