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СБУ перехватила разговор российских омоновцев: рассчитывали захватить Украину за 3 дня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 20:46
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Оккупанты сами называют "спецоперацию" войной
Оккупанты жалуются, что их здесь разбили в "дым"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты жалуются, что их здесь разбили в "дым"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских омоновцев. Оккупанты называли "спецоперацию" войной и планировали полностью захватить Украину за три дня.

Об этом сообщили в СБУ.

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В СБУ рассказали, что омоновцы обсудили ситуацию под Гостомелем.

"Мы ехали все в одной колонне: красноярцы первыми, наши вторыми, за нами кемеровские, за кемеровскими — СОБР кемеровский", – говорилось во время разговора оккупантов.

Как добавили оккупанты, красноярцев вообще разбили в "дым" из танков и минометов. Их подразделение также понесло тяжелые потери, а силовики из Кемерово успели выскочить из огненного мешка.

"Но и у них – один 200-й и три 300-е. О наших вообще ничего не известно. Сколько там "наваляло" нашим, никто не знает", – сказал во время разговора один из оккупантов.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.
  • Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
  • В Харькове от обстрела российских захватчиков пострадал собор, выстоявший во время Второй мировой войны
  • Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
  • Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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