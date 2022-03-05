"У нас нет выхода, мы ляжем все": российский оккупант расплакался от страха. Перехват разговора

Оккупанты в Украине деморализованы и несут потери.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Военный позвонил домой в РФ и рассказал жене, что ожидает гибели в любой момент:

- Нам сказали, нах** надо идти вперед. Танков у нас осталось мало, всю технику перебили. У меня Мишу Буянова чуть не подстрелили, б***, прикрыл его.

- Себя прикрой, б***, у тебя дети нах**, дома!!!

- Себя прикрываю. Честно говоря... (плачет)

- Успокойся, ты чего?

- Завтра, если дадут команду "вперед"... Сколько нас тут, б***, 500-600 человек... Мы ляжем все!!! Дадут команду "назад"... Мы тоже ляжем все... (плачет) У нас нет выхода. Люди сегодня ушли вперед... Некоторые погибают так, что даже не понимаешь – от них места не остается. Так что, честно, говоря, жди весточку (плачет).

- Ты приедешь живой и здоровый оттуда.

- Эта е**чая купленная война, б***. У нас из 60 танков осталось 12. Сегодня выехал на танке, вышел из танка и п**да человеку пришла сразу.