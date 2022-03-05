"Наваляли кучу техники": под Николаевом ВСУ разгромили оккупантов

Виталий Ким говорит, что после взбучки россияне ходят по дворам и просят еды

ВСУ не всю технику сожгли - что-то "отжали" себе. Коллаж "Сегодня"

Николаев отбил очередное наступление российских оккупантов и нанес им сокрушительное поражение – враг потерял много техники и бросился в бегство. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Наваляли кучу техники. Парниша с зенитной установки четыре вертолета положил, обозлился наверно. Сушка упала (самолет Су. – Ред.), пилота взяли. Мы их не только выбили из города, но и пятками кивают уже за Шевченко, местные с палками догоняют. Сволочи убили егеря с сыном, когда отходили с перепугу", – сказал он.

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Ким отметил, что были одиночные потери среди мирного населения в результате вражеских обстрелов.

"Хорошо защитили (город. – Ред.), много техники подбили, много техники отбили и много забрали. Бегут пешем (оккупанты. – Ред.), смотрите внимательно. Молодые пацаны, орки, ходят сейчас по дворам и просят жрать – покормите и арестуйте (сообщить силовикам. – Ред.). Они сейчас убегают в сторону Шевченко, Луч и в сторону Снигеревки. Но в принципе они все в сторону Херсона двигаются. Город на замке. Огромная благодарность военным – сегодня насыпали прекрасно", – рассказал глава Николаевской ОГА.

Спустя 20 минут он написал, что сейчас на Николаев россияне навели "Смерчи".

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Украина продолжает крошить авиацию оккупантов

Только сегодня украинские защитники возле Чернигова сбили вражеский самолет. Пилот после катапультирования был схвачен. Оказалось, что ранее он бомбил населенные пункты Сирии и даже делал совместные фото с Башаром Асадом.

Также под Николаевом были сбиты четыре вражеских вертолета. Примечательно, что три из них сбил один наш зенитчик.

Все на том же николаевском направлении ВСУ сбили самолет оккупантов – пилот тоже задержан.

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Украинские военные сбили российский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Он очень низко летел и стал отличной мишенью для нашей ракеты.

Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, каких еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что у России заканчиваются военные ресурсы в Украине – ее ждет коллапс. По его словам, путинское войско перешло к тактике испуганных шакалов и трусов-террористов, убивая мирных жителей.