Уже больше 10 тыс. погибших: Генштаб ВСУ озвучил потери оккупантов

С начала войны россияне понесли ужасающие потери на украинской земле

Техника оккупантов хорошо горит. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать путинское войско. С начала войны у оккупантов минус десять тысяч солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

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личного состава – более 10 тыс. человек;

танков ‒ 269;

боевых бронированных машин ‒ 945;

артиллерийских систем –105;

реактивных систем залпового огня – 50;

средства ПВО – 19;

самолетов – 39 (уточняется);

вертолетов – 40 (уточняется);

автомобильной техники – 409;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как Украина противостоит России

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Даже жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ – этого хотят большинство опрошенных.

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Тем временем ядерные бомбардировщики НАТО подтянули к границе Украины. Американцы провели совместные учения с Румынией и Германией. Это особенно актуально на фоне угроз Путина ядерным оружием, которое он привел в боеготовность.

CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.