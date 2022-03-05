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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Уже больше 10 тыс. погибших: Генштаб ВСУ озвучил потери оккупантов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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5 марта, 09:49
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С начала войны россияне понесли ужасающие потери на украинской земле
Техника оккупантов хорошо горит. Коллаж "Сегодня"
Техника оккупантов хорошо горит. Коллаж "Сегодня"

Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать путинское войско. С начала войны у оккупантов минус десять тысяч солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 10 тыс. человек;
  • танков ‒ 269;
  • боевых бронированных машин ‒ 945;
  • артиллерийских систем –105;
  • реактивных систем залпового огня – 50;
  • средства ПВО – 19;
  • самолетов – 39 (уточняется);
  • вертолетов – 40 (уточняется);
  • автомобильной техники – 409;
  • легких скоростных катеров – 2;
  • цистерн с топливом – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как Украина противостоит России

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Даже жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ – этого хотят большинство опрошенных.

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Тем временем ядерные бомбардировщики НАТО подтянули к границе Украины. Американцы провели совместные учения с Румынией и Германией. Это особенно актуально на фоне угроз Путина ядерным оружием, которое он привел в боеготовность.

CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

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