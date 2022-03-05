"Наваляли купу техніки": під Миколаєвом ЗСУ розгромили окупантів

Віталій Кім каже, що після прочухана росіяни ходять по дворах і просять їжу

ЗСУ не всю техніку спалили - щось "віджали" собі. Колаж "Сьогодні"

Миколаїв відбив черговий наступ російських окупантів і завдав їм нищівної поразки – ворог втратив багато техніки і втік. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Наваляли купу техніки. Хлопець із зенітної установки чотири вертольоти поклав, розлютився напевно. Сушка впала (літак Су. – Ред.), пілота взяли. Ми їх не тільки вибили з міста, а й п'ятами кивають уже за Шевченко, місцеві з палками наздоганяють. Наволоч убили єгеря із сином, коли відходили з переляку", – сказав він.

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Кім зазначив, що були поодинокі втрати серед мирного населення внаслідок ворожого обстрілу.

"Добре захистили (місто. – Ред.), багато техніки підбили, багато техніки відбили та багато забрали. Біжать пішим (окупанти. – Ред.), дивіться уважно. Молоді пацани, орки, ходять зараз по дворах і просять жерти – погодуйте та заарештуйте (повідомити силовикам. – Ред.). Вони зараз тікають у бік Шевченка, Луча та у бік Снігурівки. Але, в принципі, вони всі в бік Херсона рухаються. Місто на замку. Величезна подяка військовим – сьогодні насипали чудово", – розповів голова Миколаївської ОДА.

Через 20 хвилин він написав, що зараз на Миколаїв росіяни навели "Смерчі".

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Україна продовжує кришити авіацію окупантів

Лише сьогодні українські захисники біля Чернігова збили ворожий літак. Пілота після катапультування було схоплено. Виявилося, що раніше він бомбив населені пункти Сирії і навіть робив спільні фото з Башаром Асадом.

Також під Миколаєвом було збито чотири ворожі вертольоти. Зауважимо, що три з них збив один наш зенітник.

Все на тому ж миколаївському напрямку ЗСУ збили літак окупантів – пілот також затриманий.

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Українські військові збили російський гелікоптер із переносного зенітно-ракетного комплексу. Він дуже низько летів і став чудовою мішенню для нашої ракети.

Протистояння російському вторгненню

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

Зі свого боку міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Росії закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс. За його словами, путінське військо перейшло до тактики наляканих шакалів та боягузів-терористів, вбиваючи мирних жителів.