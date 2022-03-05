На Миколаївщині збито чотири вертольоти РФ

Ворожі вертольоти вже лежать на землі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині українські військові збили вертольоти російських військ, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Три вертольоти ворога є (у сенсі на землі вже збиті)", — написав він у своєму каналі в Telegram.

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Цю інформацію підтвердили у ВМС ЗС України, та поточнили кількість збитих машин.

"Щойно на Миколаївщині наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому один з морпіхів збив одразу 3 одиниці. Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!", — заявив командир Військово-Морських Сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Раніше Кім повідомив, що на Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галициново та готуються до переміщень.

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