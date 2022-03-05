Наші військові ідентифікували особистості більш ніж 550 убитих/полонених росіян

Наступних непроханих гостей чекатиме те саме

Росіяни, попередьте інших, що на вас тут не чекають / Колаж "Сьогодні"

Україна ідентифікувала та підсумувала інформацію про частину убитих та полонених російських військовослужбовців, що брали участь у війні проти України

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Наразі в єдиному реєстрі вже є інформація про 550 ідентифікованих осіб.

Ми закликаємо українців та всіх, хто може це зробити, поширювати цю інформацію серед громадян Росії, щоб вони доносили її до родин загиблих та полонених військовослужбовців.

Росіяни, попередьте інших, що на вас тут не чекають, це наша земля, наша Україна. На наступних непроханих гостей чекатиме те саме.

Реклама

Протистояння російського вторгнення

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і безліч різноманітної техніки.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, аби російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте, країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко прочитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN із посиланням на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

Реклама

У свою чергу міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що у Росії закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс. За його словами, путінське військо перейшло до тактики зляканих шакалів та трусів-терористів, вбиваючи мирних жителів.

Раніше ми писали: