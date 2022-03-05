Наши военные идентифицировали личности более 550 убитых/пленных россиян

Следующих непрошеных гостей будет ждать то же самое

Россияне, предупредите других, что вас здесь не ждут / Коллаж "Сегодня"

Украина идентифицировала и подытожила информацию о части убитых и пленных российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Сейчас в едином реестре уже есть информация о 550 идентифицированных лицах.

Мы призываем украинцев и всех, кто может это сделать, распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

Россияне, предупредите других, что вас здесь не ждут, это наша земля, наша Украина. Следующих непрошеных гостей будет ждать то же самое.

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Противостояние российскому вторжению

Россия за девять дней войны понесла такие потери, каких еще никогда не знала. По данным Генерального штаба ВСУ, уничтожено более 10 тысяч оккупантов и огромное количество различной техники.

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Тем временем CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

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В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что у России заканчиваются военные ресурсы в Украине – ее ждет коллапс. По его словам, путинское войско перешло к тактике испуганных шакалов и трусов-террористов, убивая мирных жителей.

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