Ракетою точно в ціль! ЗСУ збили черговий вертоліт окупантів – відео

Нема чого літати так низько над українською землею – вона випалює будь-якого ворога

Ворожий гелікоптер більше не потурбує українців. Колаж "Сьогодні"

Українські військові збили російський вертоліт із переносного зенітно-ракетного комплексу. Відповідне виду з'явилося в Мережі з посиланням на аеророзвідку.

На відео можна побачити, як гелікоптер окупантів летить дуже низько і став чудовою мішенню для українських військових, які ракетою знищили ворога. Вертоліт під час падіння на землю сильно спалахнув і рванув.

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Протистояння російському вторгненню

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

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Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Росії закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс. За його словами, путінське військо перейшло до тактики зляканих шакалів та боягузів-терористів, вбиваючи мирних жителів.